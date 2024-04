Stuttgarter Frühlingsfest 2024: Aufbau befindet sich in den letzten Zügen

13 Am 20. April beginnt in Bad Cannstatt das Frühlingsfest. Die Aufbauarbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Foto: Andreas Rosar /Fotoagentur-Stuttgart

An diesem Samstag beginnt das 84. Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen. Noch wird geschraubt, gebohrt und geputzt, doch die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Erste Eindrücke gibt es in unserer Bildergalerie.











Link kopiert

Feiern in den Festzelten und Nervenkitzel in den Fahrgeschäften - die Vorfreude dürfte bei vielen groß sein, wenn am Samstag das 84. Stuttgarter Frühlingsfest beginnt. Die Aufbauarbeiten auf dem Cannstatter Wasen sind in den letzten Zügen. Es wird geschraubt, gebohrt und geputzt, was das Zeug hält. In unserer Bildergalerie können Sie sich einen Eindruck verschaffen.

Eröffnet wird das Stuttgarter Frühlingsfest auch in diesem Jahr von Wasenbürgermeister Thomas Fuhrmann mit dem traditionellen Fassanstich um 11.30 Uhr im Festzelt „Göckelesmaier“. Die Geschäfte haben bereits ab 11 Uhr geöffnet.

Neben vielen bekannten Aktionstagen wie dem Familientag oder dem VfB-Wasentag wird es in diesem Jahr erstmals eine Trachtenmodenschau im Albdorf geben sowie zahlreiche Partys in den verschiedenen Festzelten.