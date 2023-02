1 Riesenrad, Losbuden und Fahrgeschäfte – das Frühlingsfest hat einiges zu bieten. (Archivbild) Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Das Stuttgarter Frühlingsfest öffnet im April wieder seine Tore. Nach den Coronajahren sind diesmal auch wieder Festzelte mit dabei. Alle Informationen zu Öffnungszeiten, Parken und Anreise finden Sie hier.















Bald ist es wieder soweit: Nach der Coronapause kehrt nach dem Cannstatter Wasen im vergangenen Herbst nun auch das Stuttgarter Frühlingsfest in voller Ausführung zurück. Vom 22. April bis zum 14. Mai bietet Stuttgart eine Großveranstaltung für alle. Ob mit der Familie zu den Fahrgeschäften oder mit Freunden in die Festzelte – hier findet jeder etwas, das ihm gefällt.

Öffnungszeiten

Nach der dunklen Jahreszeit geht es hier wieder fröhlich zu. Montag bis Freitag kann das Frühlingsfest ab 13 Uhr besucht werden, am Wochenende schon ab 11 Uhr. Schluss ist von Montag bis Donnerstag sowie am Sonntag um 23 Uhr, Freitag und Samstag kann bis 24 Uhr gefeiert werden. Da der Maifeiertag in die Festzeit fällt, hat das Frühlingsfest am 30. April von 11 bis 24 Uhr und am 1. Mai von 11 bis 23 Uhr geöffnet.

Anfahrt

Wer mit dem Auto anreist, wird durch das Leitsystem Neckarpark zum öffentlichen Parkplatz geleitet. Dieser ist bewacht und in unmittelbarer Nähe zum Haupteingang. Für PKWs kostet ein Tagesticket 7 Euro, Krafträder zahlen 2 Euro und Reisebusse können für 12 Euro hier parken. Außerdem gibt es einen ebenerdigen Behindertenparkplatz, auf dem das Parken kostenlos ist.

Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Frühlingsfest gut zu erreichen. Bei den S- und Regionalbahnen fahren die Linien S1, S2 und S3 sowie R1, R2, R3 und R8 bis zum Bahnhof Bad Cannstatt. Von da aus führt ein 10-minütiger, ausgeschilderter Fußweg zum Festplatz. Mit der Stadtbahn gibt es mehrere Optionen:

Die Haltestelle Cannstatter Wasen wird von den Linien U11 (am Wochenende) und U19 (etwa von 6.30 Uhr bis 19.30 Uhr) angefahren. Die Haltestelle Bad Cannstatt Wilhelmsplatz ist mit den Linien U1, U2, U13, U16 und U19 zu erreichen, die Linien U1, U2 und U11 halten an der Mercedesstraße.

Auch mit den Buslinien 45, 52, 56, N4, N5, N6 und X1 gelangt man gut zum Frühlingsfest.

Familientag

Wer mit der ganzen Familie aufs Frühlingsfest gehen möchte, kann immer mittwochs sparen. An den Familientagen bieten Fahrgeschäfte und Festzelte ermäßigte Preise an, außerdem gibt es Sonderaktionen für die kleinen Gäste.