1 Die Beamten entdeckten knapp 6000 Zigaretten in den Koffern des Ehepaars. Foto: Hauptzollamt Stuttgart

Ein Ehepaar landet am Sonntag am Stuttgarter Flughafen und will die Gepäckausgabehalle durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen. Doch die Zollbeamten scheinen den richtigen Riecher zu haben und kontrollieren sie.















Stuttgart - Zollbeamte haben am Sonntag am Stuttgarter Flughafen ein Ehepaar gestoppt, das offenbar knapp 6000 Zigaretten schmuggeln wollte. Die beiden waren aus der Türkei kommend in Stuttgart gelandet.

Wie das Hauptzollamt Stuttgart berichtet, wollte das Paar nach der Landung die Gepäckausgabehalle durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen. Dabei sprachen Zollbeamte die beiden in Frankreich lebenden Ehepartner an und baten sie zu einer Kontrolle in das Zollbüro. Neben 400 Stück Zigaretten in einer Tüte aus einem Duty-Free-Shop entdeckten die Zöllner weitere Stangen mit Zigaretten in den Koffern des Pärchens.

Gegen die Reisenden wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet, die Schmuggelware wurde vom Zoll sichergestellt. Neben den Einfuhrabgaben in Höhe von 920 Euro musste das Ehepaar 2.500 Euro für die zu erwartende Geldstrafe hinterlegen.