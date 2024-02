Stuttgarter Flughafen: Über 100 Schmuckstücke im Gepäck – Polizei stoppt Mutter-Tochter-Duo

1 Der Wert des Goldschmucks beläuft sich auf rund 14 000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Girlie Linao

Bei einer Kontrolle am Stuttgarter Flughafen haben Polizeibeamte eine Frau mit ihrer Tochter gestoppt, die Schmuckstücke mit einem Goldwert von rund 14 000 Euro durch den Zoll schmuggeln wollten. Zu den Einzelheiten.











Am vergangenen Freitag haben Zöllner am Stuttgarter Flughafen eine Reisende gestoppt, die 104 Schmuckstücke aus Gold in ihrem Gepäck schmuggelte.

Die Frau war nach Angaben der Polizei gemeinsam mit ihrer Tochter aus Istanbul kommend in Stuttgart gelandet und wollte die Gepäckausgabehalle durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen. Hier wurde die 54-Jährige von den Zollbeamten angesprochen und zur Kontrolle in den Zollbereich gebeten. Auf die Frage nach mitgebrachtem Goldschmuck erklärten Mutter und Tochter mehrmals, dass sie in der Türkei neben einigen Textilien nur 400 Stück Zigaretten gekauft hätten.

Bei der Röntgenkontrolle der Gepäckstücke entdeckten die Beamten schließlich 104 Schmuckstücke aus Gold mit einem Gewicht von knapp 300 Gramm. Der Wert des Goldschmucks, zu denen die Reisenden zunächst angaben, er sei nur zur Reinigung in die Türkei gebracht worden, beläuft sich auf rund 14.000 Euro. Die Einfuhrabgaben in Höhe von 3.125 Euro mussten die Frauen vor Ort bezahlen. Der Zoll leitete wegen des versuchten Schmuggels zudem ein Steuerstrafverfahren gegen beide ein.