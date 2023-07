1 Mehrere Maschinen, die eigentlich am Stuttgarter Flughafen hätten landen sollen, mussten wegen des Unwetters offenbar umgeleitet werden (Archivbild). Foto: IMAGO/Panthermedia/Boarding_Now via imago-images.de

Mehrere Flugzeuge, deren Ankunft am Stuttgarter Flughafen geplant war, sind aufgrund des Unwetters in der Nacht auf Mittwoch umgeleitet worden. Wie der Pressesprecher der Flugsicherung für die Region Süddeutschland bestätigt, wurden mindestens zwei Flüge umgeleitet. Zuvor hatten Apps für Flugverkehr die Umleitungen gemeldet. Unter anderem betroffen war ein Flug aus Rhodos (Griechenland), der über Hannover umgeleitet werden musste und ein Flug aus Hurghada (Ägypten). Die Maschine musste in Köln landen.

In der Nacht kam es zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr und der Polizei in vielen Teilen Süddeutschlands. Der Fernverkehr mit der Bahn ist aufgrund des Unwetters auch am Mittwoch noch eingeschränkt.