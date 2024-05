Stuttgarter Betrieb expandiert: Pinsamanufaktur eröffnet in der Schulstraße

1 Am 3. Mai geht es los: die Pinsamanufaktur in der Schulstraße. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Pinsamanufaktur ordnet ihre Standorte neu: In der Schulstraße kommt eine Filiale dazu, dafür schließt das erste Restaurant des Stuttgarter Betriebs in der Bebelstraße. Und warum geht es am Bismarckplatz nicht vorwärts?











Eine gute und eine schlechte Nachricht haben Bessem Lamari und Daniel Nötzing von der Pinsamanufaktur: Sie eröffnen eine neue Filiale – und schließen dafür eine andere. Von Freitag, 3. Mai, an gibt es ihre Spezialpizza auch in der Stuttgarter Schulstraße. „Dort wollen wir unseren Gästen ein gutes und schnelles Mahl zaubern“, sagt Firmengründer Bessem Lamari. An dem Standort hatten zuvor die Dönastie und dann die Burgerheart Box ein kurzes Gastspiel. Dafür ist in der Bebelstraße diesen Sommer ungeplant Schluss, weil die Miete drastisch gestiegen wäre. „Das ist schade, weil es unser erster Standort, unser Baby ist“, sagt Bessem Lamari. Eigentlich sollte das Lokal im Westen beim Vogelsang bestehen bleiben, obwohl spätestens im Sommer nicht weit davon entfernt am Bismarckplatz ebenfalls Pinsa serviert wird.