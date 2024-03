Stuttgart-Zuffenhausen: Zugbegleiter nach Fahrscheinkontrolle attackiert

1 Die S-Bahn war von Zuffenhausen nach Stuttgart unterwegs. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ein Mann greift einen Zugbegleiter in der S4 an, nachdem er kein gültiges Ticket vorzeigen kann. Die Polizei nimmt den Tatverdächtigen fest.











Zu einem körperlichen Angriff auf einen Zugbegleiter ist es nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen in einer S-Bahn der Linie S4 gekommen. Bisherigen Informationen zufolge fuhr ein 40 Jahre alter Reisender zunächst mit einer S-Bahn der Linie S4 von Zuffenhausen in Richtung Stuttgart, offenbar ohne über das hierfür erforderliche Ticket zu verfügen.

Nachdem er gegen 10.45 Uhr von einem 54-jährigen Zugbegleiter bezüglich einer Fahrkarte kontrolliert wurde und wohl kein Ticket vorzeigen konnte, soll der Tatverdächtige den Mitarbeiter körperlich durch einen Schlag attackiert, ihn hierbei jedoch nicht verletzt haben. Gegen den in Stuttgart wohnhaften Beschuldigten ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen.