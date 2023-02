1 Gerade häufen sich die Gaststätteneinbrüche in Untertürkheim. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Erneut ist eine Gaststätte in Untertürkheim ins Visier von Einbrechern geraten. An der Augsburgerstraße erbeuteten die Diebe Bargeld.















Link kopiert

Ein Einbrecher ist laut Polizei am Montagmorgen in eine Gaststätte an der Augsburger Straße in Stuttgart-Untertürkheim eingebrochen und hat Bargeld gestohlen. Der Unbekannte hebelte demnach ungefähr zwischen 6 Uhr und 7 Uhr die Eingangstür auf und stahl anschließend Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Der Täter soll männlich, zwischen 170 bis 180 Zentimeter groß und zwischen 16 und 25 Jahre alt gewesen sein. Er war laut der Beschreibung mit einem hellen Kapuzenpullover, einer hellen Jeanshose sowie hellen Sportschuhen bekleidet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Bereits am Wochenende wurden mehrere Gaststätten in Untertürkheim und in Wangen Ziel von Einbrechern – in der Großglocknerstraße ein Mal mit Erfolg. Die Polizei hat in ihrer Pressemitteilung aber keinen Zusammenhang zwischen den Vorfällen vom Wochenende und dem Fall am Montag hergestellt.