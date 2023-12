Stuttgart- Vaihingen: Zehnjährige Mädchen brechen in Eis ein

4 Die Rettungskräfte am Einsatzort. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Auf dem Weg zur Schule kommen zwei Mädchen in Stuttgart-Vaihingen am gefrorenen Feuersee vorbei und brechen dort ins Eis ein. Mit Unterkühlung werden sie in eine Klinik gebracht. Wie kam es zu dem Unfall?











Zwei zehn Jahre alte Mädchen sind am Montagmorgen auf dem Weg zur Schule im gefrorenen Feuersee in Stuttgart-Vaihingen – nicht zu verwechseln mit dem Feuersee im Stuttgarter Westen – eingebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es gegen 7.30 Uhr zu dem Unfall. Glücklicherweise konnten die Mädchen sich selbstständig an Land retten. Vorsorglich kamen aber mehrere Rettungskräfte sowie die Feuerwehr zum Einsatzort. Weil die Mädchen unterkühlt waren, wurden sie von ihnen in eine Stuttgarter Kinderklinik eingeliefert, erklärte die Feuerwehr.

Laut Polizei gaben die beiden Mädchen an, nicht mutwillig auf das Eis gegangen zu sein. „Sie haben ausgesagt, dass sie am Rand des Sees unterwegs waren und dort ausgerutscht sind“, erklärte ein Pressesprecher. Überprüfen ließe sich das aber nur schwer.

Nach dem Vorfall warnte sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei vor gefrorenen Eisflächen. „Aktuell sind die Eisflächen sehr instabil. Diese Instabilität nimmt mit den steigenden Temperaturen der nächsten Tage weiter zu“, so die Feuerwehr in ihrer Mitteilung.