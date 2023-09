1 Im Mercedes Benz Werk herrscht Betroffenheit. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 33 Jahre alter Mann will am Mittwochnachmittag eine Störung an einer Reinigungsmaschine beheben. Dabei erleidet er schwerste Verletzungen, an denen er abends in einem Krankenhaus erliegt.











Am Mittwoch ereignete sich im Mercedes-Benz Werk Untertürkheim ein tödlicher Arbeitsunfall. Ein 33 Jahre alter Mann wollte gegen 15.40 Uhr mutmaßlich eine Störung an einer Reinigungsmaschine beseitigen und wurde dabei schwerst verletzt. „Zu unserem großen Bedauern erlag der Betroffene trotz umgehender Versorgung durch die Rettungskräfte später im Krankenhaus seinen Verletzungen“, sagt eine Sprecherin des Automobilherstellers am Freitag. „Unsere Gedanken sind bei der Familie des Verstorbenen, der wir unsere aufrichtige Anteilnahme aussprechen.“

Kriminalpolizei ermittelt genaue Unfallursache

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. „Solch eine Analyse nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch“, so die Mercedes-Sprecherin. „Wir unterstützen die Untersuchungen vollumfänglich.“

Zuletzt hatte es am 27. Juli im Mercedes-Benz Werk Untertürkheim einen tödlichen Unfall gegeben. Ein 52-Jähriger war beim Aufladen eines Stahlcontainers auf einen Lastwagen eingeklemmt worden.