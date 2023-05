5 Um den Radfahrer zu befreien, musste das Auto aufgebockt werden. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Ein 66 Jahre alter Mann stürzt am Montagabend in Stuttgart-Untertürkheim mit seinem Rad und wird anschließend von einem Transporter erfasst. In der Nacht zum Dienstag erliegt er seinen schweren Verletzungen.















Link kopiert

Eine Verkettung unglücklicher Umstände hat am Montagabend in Stuttgart-Untertürkheim offenbar zu einem tödlichen Verkehrsunfall geführt. Nach Polizeiangaben ist ein 66 Jahre alter Radfahrer kurz vor 19 Uhr in der Augsburger Straße in Richtung Bad Cannstatt unterwegs gewesen. Zwischen den Stadtbahnhaltestellen Eszet und Blick soll er auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg mit seinem Lenker an einem Stromkasten hängen geblieben sein. Daraufhin verlor er offenbar die Kontrolle über sein Rad.

Er geriet nach links auf die Fahrbahn und wurde dort von dem Transporter eines 61-Jährigen erfasst. Der Radfahrer rutschte unter den Mercedes und wurde laut Polizei mehrere Meter mitgeschleift.

Ersthelfer befreien Radfahrer mit Hubwagen

Ersthelfer hatten in der Folge alles versucht, um dem Mann das Leben zu retten. Sie organisierten von einer nahe gelegenen Firma einen Handhubwagen und befreiten den eingeklemmten Radfahrer. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn wenig später in ein Stuttgarter Krankenhaus, dort ist er jedoch in der Nacht zum Dienstag verstorben.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/ 89 90 - 41 00 bei der Verkehrspolizei zu melden.