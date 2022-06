7 Mit Obstkisten Wasser einfangen – wie die Schildbürger. Daneben die neuen Eisenholzbäumchen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Vom Schattenspenden bis zum Platzgestalten – warum tut Stuttgart sich eigentlich immer so schwer, fragt Jan Sellner.















Jetzt muss es doch mal ausgesprochen werden! Die neuen Bäume am Marktplatz oder besser gesagt: die neuen Bäumchen oder noch besser gesagt: die Bonsais oder auf gut Schwäbisch gesagt: die Schdorra! – wenn das noch jemand versteht – werden völlig zu Unrecht klein gemacht. In ihrer Kümmerlichkeit und nicht vorhandenen Pracht stellen sie nichts Geringeres als die Bewerbung Stuttgarts für eine Städtepartnerschaft mit dem berühmten Schilda dar. Die Schildbürgerstadt gilt als Modellkommune für Stadtklimatologie. Mustergültig hat sie vorgemacht, wie man ideologie- und sinnfrei für Schatten in der City sorgt: Kartoffelsäcke in die Sonne halten, diese dann beherzt zubinden, ins Rathaus schleppen, dort das Sonnenlicht ausschütten, dann wieder raus auf den Marktplatz laufen und die nächsten Strahlen einfangen – bis die Sonne irgendwann untergeht. Oder sich vor Lachen kugelt. Das können wir in Stuttgart auch! Und noch einiges mehr! Wir haben einen Tiefbahnhof, da fangen wir die Sonne eines schönen Tages mit Lichtaugen ein!