1 Eine Störung am Hauptbahnhof hat den Fernverkehr lahmgelegt. Auch S-Bahnen sind betroffen und fahren den Bahnhof nicht an (Archivbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Eine Störung an einer Oberleitung sorgt dafür, dass am Samstagmittag keine Fernzüge am Hauptbahnhof in Stuttgart halten. Auch alle S-Bahnen sind betroffen.















Link kopiert

Eine Störung hat am Samstagmittag den Bahnverkehr am Hauptbahnhof in Stuttgart lahmgelegt. Nach Angaben der Deutschen Bahn halten seit etwa 11 Uhr keine Fernverkehrszüge am Bahnhof.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass die Fernverkehrszüge in Esslingen halten, die eigentlich einen Stopp am Hauptbahnhof geplant hatten. Die Bahn rief Reisende dazu auf, ihre Bahnverbindungen zu prüfen.

Es kommt demnach auch zu Ausfällen bei Zügen, die zwischen Stuttgart und den Bahnhöfen in Mannheim, Karlsruhe, Heidelberg und Böblingen verkehren. Fernzüge aus beziehungsweise in Richtung Norddeutschland enden oder beginnen den Angaben nach in Mannheim oder Heidelberg, manche in Bietigheim-Bissingen.

S-Bahnen müssen ausweichen

Auch die S-Bahnen fahren den Bahnhof nicht an. Die S1 und S2 wenden in Bad Cannstatt, die S3 in Waiblingen, die S4 in Ludwigsburg und die Bahnen der Linien S5, S6 und S60 in Zuffenhausen.

Die Reisenden sollten auf andere Verkehrsmittel umsteigen, heißt es über den Twitter-Kanal S-Bahn Stuttgart. „Leute, tut mir wirklich leid, aktuell ist hier absolut der Wurm drin.“

Der Grund für die Störung sei ein Schaden an einer Oberleitung am Bahnhof, der repariert werde, teilt der Sprecher mit. Noch ist unklar, wann der Schaden behoben ist.

Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich über die Reiseauskunfts-Website, über den DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft unter der Rufnummer +49 30 2970 über ihre aktuellen Verbindungen zu informieren.

Die Störung könnte sich auch auf die Fans der Heavy-Metal-Band Iron Maiden auswirken. Die Musiker treten am Samstagabend auf dem Cannstatter Wasen auf. Es werden rund 50.000 Menschen zu dem Konzert erwartet.