1 Fast alle Stadtbahn-Linien waren von der Störung am Dienstagnachmittag betroffen (Archivbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Am Dienstagnachmittag ist es zu einer Betriebsstörung bei den Stadtbahnen in Stuttgart gekommen. Nahezu alle Linien waren davon betroffen, es kam zu Ausfällen und Verspätungen.















Der Stadtbahnverkehr in Stuttgart ist ins Stocken geraten: Eine Betriebsstörung sorgte am Dienstagnachmittag rund eine Stunde lang für zahlreiche Ausfälle und Verspätungen bei nahezu allen Stadtbahnlinien in der Landeshauptstadt.

Kurz vor 15 Uhr meldeten die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB), dass es „derzeit bei allen Stadtbahnlinien zu erheblichen Fahrplanabweichungen und einzelnen Fahrtausfällen kommen“ könne. Fahrgäste sollten sich demnach mehr Reisezeit einplanen und auf die elektronische Fahrplanauskunft sowie die Anzeigen an den Haltestellen achten.

Gegen 16 Uhr war die Störungsmeldung wieder verschwunden. Eine Sprecherin der SSB teilte unserer Redaktion gegen 16.30 Uhr mit, dass die Störung nicht nachvollziehbar sei und keine Probleme vorliegen würden, die fast alle Stadtbahnen betreffen würden.