Am Schattenring wird noch gebaut – die B 14-Tunnel in Richtung Innenstadt sind aber von Dienstag an wieder offen.

Ferienzeit ist auch immer Baustellenzeit. Das gilt auch in Stuttgart. Doch Autofahrer müssen sich zum Schulbeginn nicht auf etliche Staufallen einstellen. Laut Stadt sind nahezu alle größten Ferienbaustellen rechtzeitig fertig – mit einer Ausnahme.











Ferienzeit ist auch im Baustellenzeit. Der verkehrsärmere Sommer wird traditionell genutzt, um wichtige Straßenbaumaßnahmen umzusetzen. Das ist auch in Stuttgart der Fall. Denn immerhin an 1000 Baustellen wird jeden Tag in der Landeshauptstadt gearbeitet. Seien es Brückensanierungen, die Erneuerung von Gleisen und Haltestellen oder eine einfache Fahrbahneinengung wegen Kanalarbeiten oder einem neuen Asphalt. Daher wird gerne auf die verkehrsärmere Zeit zurückgegriffen, wenn weniger Pendler täglich in den Stuttgarter Talkessel ein- und ausfahren.

Das bedarf natürlich einer genauen Absprache. Zweimal im Jahr finden daher unter der Federführung des Tiefbauamts und der Straßenverkehrsbehörde beim Amt für öffentliche Ordnung die Abstimmungsgespräche mit weiteren wichtigen Trägern der Infrastruktur wie EnBW, Netze BW, Stuttgarter Netze und der Stuttgarter Straßenbahnen AG statt, um Baumaßnahmen aufeinander anzupassen und so Synergieeffekte zu nutzen. Somit soll auch die Belastung für den Autoverkehr so gering wie möglich gehalten werden.

https://www.cannstatter-zeitung.de/inhalt.ferienbaustellen-in-stuttgart-autofahrer-sollten-diese-strassen-meiden.37ec65e4-8368-48ce-9ae0-e6a7982d6742.html

Das städtische Tiefbauamt hat in diesem Jahr insgesamt 21 sogenannter Ferienbaustellen festgelegt. Die gute Nachricht: Nahezu alle sollen rechtzeitig zum Schulbeginn am Montag, 11. September, abgeschlossen sein. Ein Verkehrschaos durch mehrere Staufallen ist daher nicht zu befürchten.

Obere Weinsteige: Alle vier Fahrstreifen ab Montagfrüh freigegeben

Bis vor wenigen Tagen sah es nicht danach aus, aber auch die Straßenbauarbeiten an der Oberen Weinsteige sollen laut Stadt abgeschlossen werden. Bereits seit dem 24. Juli wurde zwischen der Kreuzung Auf dem Haigst und der Karl-Pfaff-Straße ein neuer Belag aufgebracht. Noch laufen die Arbeiten, aber bis Montagmorgen abgeschlossen sein und alle vier Fahrstreifen – je zwei in beide Richtungen – freigegeben werden.

Bereits im Laufe der Sommerferien wieder frei befahrbar sind die Solitudestraße in Weilimdorf, die Mannspergerstraße zwischen Nellinger- und Dreizierstraße in Heumaden sowie die Kreuzung Löwentorstraße im Stadtteil Hallschlag in Bad Cannstatt. Gleiches gilt seit Freitag, 8. September, auch für die Heidenburstraße in Mühlhausen.

Eine weitere wichtige Verbindung ist die Waiblinger Straße in Bad Cannstatt. Seit 31. Juli war diese aufgrund der Verlängerung der Haltestelle Uff-Kirchhof stadteinwärts gesperrt. Die Arbeiten liegen nach Angaben der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) voll im Zeitplan. Noch bis zum Sonntag dauern diese an. Ab Montag soll die Waiblinger Straße aber wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Einzig auf der B 14 drohen Staus

Mit weiteren Beeinträchtigungen müssen Autofahrer hingegen auf der B 14 zwischen Staatstheater und Ministerium rechnen. Aufgrund des S-21-Bahnprojekts kann es weiter zu Fahrbahnverschwenkungen und Umleitungen kommen. Aus Sicht der Stadt sind die begleitenden Ferienbaumaßnahmen im Straßenbereich jedoch abgeschlossen.

Einzige Ausnahme ist die Baustelle auf der B 14 zwischen Heslacher Tunnel und Schattenring. Die seit 26. Juli laufende Sanierung sollte noch bis Mitte September andauern. Derzeit werden die letzten Belagsarbeiten im Bereich Schattenring durchgeführt. Die vor drei Wochen angebrachten Graffiti in zwei B-14-Tunneln haben dem zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart (RP) Sorgen bereitet. Illegal wurden über Nacht die Wände großflächig besprüht. Derzeit läuft die aufwendige Reinigung.

Es steht nun aber fest: Die Firma kommt gut voran. Zum Ferienende am Montag wird die Strecke vom Schattenring in Fahrtrichtung Stuttgart zwar noch nicht wieder befahrbar sein, aber von Dienstag an. Weil der spezielle Farbanstrich in den Tunneln nicht erneuert werden muss, gehe es jetzt vergleichsweise schnell, teilt das RP mit – und noch etwas: Die Tunnel werden bis zur Verkehrsfreigabe weiter von einer Sicherheitsfirma bewacht. Die Kosten für die Entfernung der Graffiti und die Security beziffert man jetzt auf 50 000 bis 100 000 Euro.