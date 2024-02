Stuttgart-Sillenbuch: 80-Jährige verstirbt bei Feuer in Seniorenheim

80-Jährige verstirbt bei Feuer in Seniorenheim

3 Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

In einer Einrichtung für betreutes Wohnen in der Kirchheimer Straße brennt es im Bereich einer Küche. Obwohl die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand schnell im Griff haben, kommt für eine Bewohnerin jede Hilfe zu spät.











Link kopiert

Am Donnerstagmittag ist bei einem Brand in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Stuttgart-Sillenbuch eine 80 Jahre alte Bewohnerin verstorben. „Die Frau wurde vor Ort noch reanimiert, leider aber vergeblich“, sagte Daniel Anand, Sprecher der Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 13.15 Uhr vom Hausmeister des Seniorenheims in der Kirchheimer Straße alarmiert, Anwohner hatten ihm einen piepsenden Rauchmelder gemeldet. Wenig später rückte die Feuerwehr in Richtung Sillenbucher Markt aus. „Es handelte sich um einen kleinen Brand im Bereich einer Küche“, sagte Anand.

Wie in solchen Fällen üblich hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Todesursache der Frau aufgenommen. Auslöser für das Feuer war nach ersten Ermittlungen des Branddezernats angebranntes Essen. Schon als die Feuerwehrleute die Räume betraten, drang ihnen offenbar Rauch entgegen. Wenig später fanden sie die leblose Frau. Die Wiederbelebung noch vor Ort kam leider zu spät. „Das Feuer war schnell gelöscht, bereits nach wenigen Minuten“, sagte Anand. Im Anschluss sei das Gebäude maschinell belüftet worden.