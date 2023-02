1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Ein Paar, er polizeibekannt, gerät in einer S-Bahn mit zwei Männern in Streit. Er gipfelt in einer Schlägerei, in der auch eine Getränkedose fliegt.















Link kopiert

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es nach Polizeiangaben am Sonntag gegen 7.30 Uhr in einer S-Bahn der Linie S3 gekommen, die vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Haltepunkt Sommerrain unterwegs war. Bisherigen Informationen zufolge sollen ein 38-Jähriger und seine 19-jährige Begleiterin zunächst in eine verbale Streitigkeit mit einem 22 und einem 25 Jahre alten Reisenden geraten sein.

Verletzung im Kopfbereich

Noch in der S-Bahn soll der bereits polizeibekannte 38-Jährige schließlich den 25-Jährigen geschlagen und ihn dadurch am Kopf verletzt haben. Als der 22 Jahre alte Reisende die beiden Männer wohl trennen wollte, wurde er offenbar von der 19-jährigen Begleiterin der mutmaßlichen Angreifers mit einer Getränkedose beworfen und wie der 25-Jährige mehrfach von dieser verbal beleidigt und bedroht. Alarmierte Einsatzkräfte empfingen die vier Beteiligten beim Halt der S-Bahn am Haltepunkt Sommerrain und versorgten die Verletzten medizinisch.

Gegen die beiden mit jeweils über 1,0 Promille alkoholisierten Beschuldigten ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Beleidigung und der Bedrohung.