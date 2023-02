1 In Stuttgart soll der Wohnungsbau forciert werden. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Stadt plant bis 2033 mit dem Baubeginn von 20 000 Wohnungen. Private Unternehmen sollen mit Kaufoptionen und Sanierungszuschüssen geködert werden.















„Wir müssen im neuen Bündnis für Wohnen jetzt mal einen Schritt vorankommen.“ So hat der von Stuttgarts OB Frank Nopper (CDU) mit Klimaschutz, Mobilität und Wohnen betraute Chefstratege Martin Körner sein Vorhaben begründet, eine neue Vereinbarung mit den verschiedensten Wohnungsunternehmen in der Stadt schließen zu wollen. Der ehemalige SPD-Fraktionsvorsitzende ist zuversichtlich, dass die Partner ihre „grundsätzliche Bereitschaft erklären werden, in den kommenden Jahren in Stuttgart den Bau neuer Wohnungen zu investieren“.