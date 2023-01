Mann uriniert in Warteraum des Hauptbahnhofs

1 Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist ein Mann durch Fehlverhalten aufgefallen. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ein 42-Jähriger macht am Stuttgarter Hauptbahnhof gleich mehrere Male Bekanntschaft mit der Polizei. Ihm werden diverse Vergehen vorgeworfen.















Ein 42-Jähriger hat am Donnerstagmorgen laut Polizei zunächst in den Warteraum des Stuttgarter Hauptbahnhofes uriniert und anschließend den Gleisbereich betreten. Außerdem soll er eine Streife beleidigt haben.

Der Mann urinierte demnach zunächst gegen 4 Uhr am Donnerstag in den Warteraum des Stuttgarter Hauptbahnhofes, bevor er sich in Richtung des Bahnsteigs 1/2 begab. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei erwischten ihn wenig später im Gleisbereich der Gleise 2 und 3, wo dieser gerade alte Zettel entsorgte. Der 42-Jährige wurde umgehend aus dem Gleisbereich geholt und zu einem Dienstfahrzeug gebracht.

Anzeige wegen mehrerer Vergehen

Währenddessen soll der bereits polizeibekannte Beschuldigte die Beamten mehrfach verbal beleidigt haben. Nur eine Stunde zuvor sei er bereits ohne gültiges Ticket mit dem ICE von Frankfurt in Richtung Stuttgart gefahren sein. In der Folge wurde er beim Halt des Fernzuges am Hauptbahnhof von der Polizei aus dem Zug gebracht. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung, des Erschleichens von Leistungen, dem unbefugten Aufenthalt im Gleisbereich und der Verunreinigung von Bahnanlagen rechnen.