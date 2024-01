Stuttgart: Mann stirbt nach Sturz in ein Silo

1 Ein Mann ist beim Sturz in ein Silo in Stuttgart ums Leben gekommen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In Stuttgart-Wangen ist ein Mann nach einem Sturz in ein Silo an seinen Verletzungen gestorben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.











An den Folgen eines Sturzes auf einer Baustelle ist am Sonntagmorgen in Stuttgart ein Mann gestorben. Nach Angaben der Feuerwehr Stuttgart war der Mann in ein Silo gestürzt und fünf Meter tief gefallen.

Der Unfall ereignete sich laut dem Bericht gegen 9.30 Uhr in der Ulmer Straße im Stuttgart-Wangen. Der Mann sei bei dem Sturz zunächst schwer verletzt worden. Helfer der Höhenrettung seilten sich mit Hilfe eines Flaschenzugs in das Silo ab, der an der Drehleiter eines Feuerwehrfahrzeugs befestigt war. Die Einsatzkräfte versorgten den Mann im Silo.

Die Kriminalpolizei ermittelt

Anschließend wurde der Mann geborgen und in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. In der Klinik sei der Mann aber aufgrund der schweren Verletzungen gestorben.

Der Grund für den Sturz ist bisher unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.