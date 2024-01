Stuttgart: Mann belästigt zwei 17-Jährige sexuell

1 Die Polizei sucht Zeugen einer sexuellen Belästigung in Stuttgart (Symbolbild). Foto: IMAGO/Frank HOERMANN/SVEN SIMON

Zwei Mädchen werden in Stuttgart von einem Unbekannten belästigt. Er versucht sogar, den beiden in die Hose zu greifen. Die Polizei veröffentlicht eine Beschreibung des Mannes und sucht Zeugen.











Ein unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag zwei 17 Jahre alte Mädchen in einer Stadtbahn im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Stadtbibliothek sexuell belästigt. Laut Polizei fuhren die beiden gegen 14.40 Uhr mit der Linie U15 von der Haltestelle Stadtbibliothek in Richtung Stammheim. Kurz nachdem sie eingestiegen waren, berührte der Unbekannte beide am Gesäß. Er versuchte außerdem, ihnen in die Hose zu greifen und fasste einem Mädchen in den Schritt.

Als die Mädchen an der Haltestelle Heutingsheimer Straße ausstiegen, verfolgte der Unbekannte die beiden noch kurze Zeit, bevor er die Flucht ergriff. Die Polizei beschreibt den mutmaßlichen Täter als westasiatisch aussehend. Er sei etwa 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, und schlank. Er habe schwarzes welliges Haar, eine schwarze Brille mit dickem Gestell und einen Oberlippenbart. Er habe eine Jeansjacke getragen, einen weißen Hoodie, eine Jeanshose und weiße Schuhe. Außerdem soll er einen roten Rucksack bei sich gehabt haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 bei der Polizei zu melden.