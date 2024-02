Stuttgart im Wandel: Historische Areale – So sehen sie heute aus

Historische Areale – So sehen sie heute aus

Der Schwabtunnel im Stuttgarter Westen: Dieses Ensemble hat sich im Wesentlichen erhalten.

Straßen, die Bild und Identität Stuttgarts besonders prägen, kann die Stadt vor Abriss und Umbau schützen. Doch nicht immer kam der Schutz rechtzeitig, um Stuttgarts historische Gebäude zu retten – wie unsere Fotos zeigen.











Das Gesicht von Straßen und Gebieten, die das Bild Stuttgarts besonders prägen, schützt die Stadt mit städtebaulichen Erhaltungssatzungen. Möchte ein Eigentümer ein Gebäude abreißen, muss er normalerweise nur das Baurechtsamt darüber informieren. Wo aber der Schutz einer Erhaltungssatzung gilt, braucht es für Neubauten, Abrisse und Umbauten eine Genehmigung der Stadt. Die kann in einem solchen Fall also Veto einlegen gegen Abrisspläne – solange die Stadt gute Argumente vorbringen kann und will, warum ein Gebäude oder Straßenzug architektonisch besonders wertvoll und prägend ist.

Das Problem: In Schwung kamen Denkmalschutz und Wertschätzung historischer Bausubstanz in Deutschland erst Ende der 70er. Auch das Instrument der Erhaltungssatzung im Baugesetzbuch stammt aus dieser Zeit. Besonders viel abgerissen wurde aber vorher, vor allem in der Nachkriegszeit.

Auch Stuttgart setzte 1988 unter Baubürgermeister Hansmartin Bruckmann erstmals zu einem Rundumschlag in Sachen Erhaltungssatzung an. Geschützt wurden damals neben dem Stadtkern auch Straßen in fast allen Stadtbezirken.

Nicht immer kam dieser Schutz rechtzeitig, um den einstigen Charakter einer Straße zu bewahren – wie unsere Bildergalerie zeigt.