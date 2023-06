1 Die Glocken im Stuttgarter Rathausturm werden am 15. und 16. Juni beim Festival in Bewegung sein. Foto: Stadt Stuttgart/Dominik Thewes

In der Landeshauptstadt werden am 5. Juni die Glocken des Rathausturms zu ungewohnter Zeit angeschlagen. Normalerweise erklingt das Glockenspiel täglich um 11.05 Uhr, um 12.05, um 14.35, 18.35 und um 21.25 Uhr. Weil sich die Stadt auf ein Glockenspielfestival vorbereitet, sollen die Instrumente an der Spitze des 61 Meter hohen Turms zuvor gestimmt werden. Es werden Relais zur Steuerung neu angeschlossen, verschiedene Lieder angestimmt, einzelne Glocken angeschlagen und deren Klang kontrolliert, das werde rund vier bis sechs Stunden dauern, teilt die Stadt mit. Es ist also nichts kaputt, wenn am 5. Juni nicht nur die üblichen Volksweisen vom Rathausturm klingen, die Stadt will mit dem Test ausschließen, beim Festival Misstöne zu erzeugen. Die Klangkörper im Turm wiegen zwischen sechs und 950 Kilogramm und haben einen Durchmesser von 22 Zentimetern bis 1,15 Meter.