Gebhard-Müller-Platz Stuttgart: Durch Pannen-Lkw kommt Verkehr in der Innenstadt zum Stillstand

Durch Pannen-Lkw kommt Verkehr in der Innenstadt zum Stillstand

4 Bis der Lkw geborgen wurde, ging rund eine Stunde nichts mehr vorwärts. Foto: Fotoagentur//Andreas Rosar

Nichts ging mehr am Dienstagmittag auf der Konrad-Adenauer-Straße im Herzen Stuttgarts. Ein Lkw blockierte rund eine Stunde die Unterführung auf Höhe des Gebhard-Müller-Platzes. Daraufhin bildete sich ein langer Rückstau.











Ein Pannen-Lkw in einer Unterführung in Stuttgart sorgte laut einer Sprecherin der Polizei am Dienstagmittag auf der Konrad-Adenauer-Straße für einen großen Rückstau.

Ein Lkw hatte eine Panne und blieb in einer Unterführung unter dem Gebhard-Müller-Platz stehen. Da hier nur eine Spur stadtauswärts führt, kam hier für circa eine Stunde, zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr, der Verkehr zum Stillstand, bis der Lastwagen schließlich geborgen werden konnte.

Die Polizei gab daraufhin die Spur wieder frei.