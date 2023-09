1 Gleich mehrere Bürgerbüros in Stuttgart sind momentan geschlossen (Archivbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Wieder schließt wegen Personalengpässen ein Stuttgarter Bürgerbüro, andere haben schon länger geschlossen. Wo Behördengänge aktuell möglich sind – und wo es Auskunft über die Wartezeiten gibt.











Link kopiert

Ein neuer Personalausweis, Bewohnerparkausweis oder eine Meldebestätigung – immer wieder ist der Gang aufs Bürgerbüro notwendig, nicht alles lässt sich online erledigen. Doch vor den Schaltern müssen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen und brauchen vor allem eines: Geduld.

Zeitweise war das Bürgerbüro in Stuttgart-West geschlossen. Nachdem es über ein Jahr geschlossen war, öffnete es im Frühjahr 2023 wieder – wenn auch nur mit eingeschränkten Zeiten. Nun trifft es ein anderes: das Bürgerbüro im Süden der Stadt. Im Oktober schon soll es für mehrer Monate schließen.

Doch der Stadtteil ist nicht der Einzige ohne eine solche Anlaufstelle. Auch Degerloch, Feuerbach, Plieningen, Nord und Untertürkheim stehen momentan ohne Bürgerbüro da. Das Problem, wie die Stadt immer wieder beteuert: Personalprobleme. Besonders vor dem Stuttgarter Ausländeramt wird dies immer wieder deutlich, dort spitze sich die Lage zuletzt weiter zu.

Modul der Stadt gibt Auskunft über Wartezeit

Typischerweise gelten die Bürgerbüros der Außenbezirke als weniger stark überlastet als die in Mitte, West, Ost oder Süd. Um den Bürgerinnen und Bürgern einen Anhaltspunkt zu geben, wo sich Behördengänge am effizientesten erledigen lassen, stellt die Stadt Stuttgart online ein sogenanntes Wartezeitenmodul zur Verfügung. Während der Öffnungszeiten lässt sich damit ablesen, in welchem der Büros wie viel Zeit eingeplant werden muss und und wo es möglicherweise überhaupt keine Wartemarken mehr gibt. Doch auch wer sich im Vorfeld informiert und einen guten Zeitpunkt wählt: Geduld ist in Stuttgart gefragt.