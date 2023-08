1 Der Hubschrauber steht immer wieder über dem Gaskessel in der Luft. Foto: Sebastian Steegmüller

Anwohner in Gaisburg sind besorgt, weil ein Helikopter seit 9 Uhr über dem Stadtteil in der Luft ist. Die Polizei klärt auf.















Was ist denn da passiert? Anwohner im Stuttgarter Osten blicken am Mittwochmorgen verwundert und zugleich besorgt in die Luft. Seit 9 Uhr kreist über dem Gaskessel ein Hubschrauber. „Stundenlanges Gedröhne von Rotorblättern ist zu hören“, sagt eine Anwohnerin aus Gaisburg. Es kann jedoch Entwarnung gegeben werden: Aktuell findet dort eine Training der Polizeihubschrauberstaffel und der Berufsfeuerwehr Stuttgart statt.

Mit Fluglärm ist zu rechnen

„Es handelt sich nicht um einen Einsatz, sondern um eine Übung“, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Mit zeitweiligem Fluglärm sei zu rechnen. Was genau geprobt wird, wird noch nicht preisgegeben. Es ist zu erkennen, dass der Helikopter immer wieder die Spitze des Gaskessels ansteuert, dann einen großen Bogen fliegt und zeitweise neben der Bundesstraße landet. Unter anderem wurden offenbar Einsatzkräfte auf dem Stahlkoloss abgesetzt.