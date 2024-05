Stuttgart: Brennender Akku löst Feuerwehreinsatz aus

1 Ein brennender Akku war am Donnerstag Auslöser für einen Einsatz der Feuerwehr in Stuttgart (Symbolfoto). Foto: David Inderlied/dpa/David Inderlied

Ein brennender Akku in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart hat am Donnerstag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr kann den Brand löschen.











Link kopiert

Ein brennender Akku hat am Donnerstag einen Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter Richard-Schmid-Straße ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte ein Hausbewohner gegen 19.45 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert.

Vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Rauch aus dem Keller. Ein Atemschutztrupp konnte die brennende Batterie im Keller schnell löschen. Weitere Atemschutztrupps kontrollierten das Gebäude nach Personen.

Eine Person wurde vom Rettungsdienst untersucht, musste aber nicht weiter behandelt werden.

Die Feuerwehr belüftete das Gebäude mit einem maschinellen Belüftungsgerät. Messspezialisten der Feuerwehr führten Luftmessungen im Gebäude durch. Gegen 21 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.