Stuttgart-Album zum Frühlingsfest: Wie Stuttgart zum Rummel im Frühling kam

Stuttgarter Frühlingsfest vor dem Start Die Rückkehr zum alten Zapfenstreich gefällt den Spitzbuben nicht

Beim Volksfest dürfen junge Bars in den Zelten eine Stunde länger feiern als der Rest. Die Wirte der Spitzbubenbar (Almhütte Royal) dachten, dies gelte auch fürs Frühlingsfest. Stimmt aber nicht. Jetzt planen sie um und denken an einen Shuttle in die Clubs der City.