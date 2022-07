8 „Partie am Leonhardsplatz“ aus den 1930ern in Stuttgart. Foto: /Sammlung Wibke Wieczorek-Becker

Kleine Geschäftshäuser mit Markisen, der große Breuninger mit Dachterrasse – und die Straßenbahn zuckelt an allem vorbei. So sah’s in den 1930ern an zentraler Stelle in Stuttgart aus. Der Leonhardsplatz war noch nicht von der „Stadtautobahn“ zerrissen.















37 Meter hoch war der geschwungene Stahlskelettblock, der im April 1931 an der Marktstraße 3 feierlich eröffnet worden ist. Der 1881 gegründete Breuninger präsentierte die neue schöne Warenwelt von nun an auf acht Etagen. Der Weltwirtschaftskrise zum Trotz hatte Firmenchef Eduard Breuninger das neue Hochhaus von den Stuttgarter Architekten Eisenlohr & Pfennig bauen lassen. Niemand konnte damals ahnen, dass diese Pracht nur wenige Jahre bleiben sollte. Im Zweiten Weltkrieg ist der Stolz von Breuninger, der den Leonhardsplatz mit kleinen Geschäftshäusern geprägt hat, zerstört worden.

Blicken wir noch weiter zurück: Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der Leonhardsplatz in der Altstadt angelegt, als man den Friedhof an der Leonhardskirche eingeebnet hatte. Nach einem Platz, der von Häusern umgeben ist, sieht das alles heute nicht mehr aus. Er wurde für die Stadtautobahn geopfert, die das Quartier auseinanderreißt. Wer wissen will, wie diese Straßenzüge einst ausgesehen haben, sollte die Altstadt von Esslingen besuchen, schlägt eine Kommentatorin des Geschichtsprojekts Stuttgart-Album vor. So schön könnte es heute in Stuttgart sein. Doch die Kriegsbomben haben verhindert, dass dieser Charme im Talkessel eine Chance bekam. Die Wunden des Krieges sind unheilbar.

Der „Krempelesmarkt“ auf dem Leonhardsplatz

Im Internetportal des Stuttgart-Albums erklärt User Dirk Wein, was in den 1930ern in der Stadt diskutiert worden ist: Die kleineren Häuser, die fast bis zum Breuninger heranreichten, „sollten eigentlich der Ringstraße zum Opfer fallen“. Das Projekt sei aber bei Kriegsbeginn erst einmal auf Eis gelegt geworden – „den Rest haben dann die Kriegsbomben erledigt“.

Als der Leonhardsplatz noch ein Platz war, fand um 1910 hier, wie in alten Dokumenten nachzulesen ist, der „Krempelesmarkt“ statt, eine Art Flohmarkt. Die Marktbuden waren an die Friedhofsmauern gebaut – 1799 hatte man den Friedhof, der sich an dieser Stelle befand, geschlossen. An diesem Ort versammelten sich frühmorgens Tagelöhner auf der Suche nach Arbeit – man nannte sie, so ist es überliefert, „Leonhardsschlamper“. 1912 ist auf dem Platz das Gustav-Siegle-Haus eröffnet worden, benannt nach einem Farbenfabrikanten. Dessen Stiftung hatte das Haus von Theodor Fischer erbauen lassen, um „den Angehörigen der weitesten Kreise des Volkes den Zugang zu gediegener Bildung des Geistes und des Herzens zu erleichtern und zu eröffnen“.

Erinnerungen an das Leonhardsbad

War der Geist der Bildung im Spiel, als im Jahr 1977 die australische Band AC/DC das Sieglehaus rockte. Fürs Viertel ist dies bis heute ein legendäres Ereignis. An das 1930 eröffnete und 1990 geschlossene Leonhardsbad erinnern sich etliche Kommentatorinnen und Kommentatoren auf der Facebook-Seite des Stuttgart-Albums. „Meine Mutter nahm uns vier Kinder Ende der 1960er mangels einer eigenen Wanne jede Woche zu den Zinkwannen des Leonhardsbad mit“, schreibt Frank Wildermuth.

Einst haben das Bohnen- und das Leonhardsviertel die Leonhardsvorstadt gebildet. Die beiden Nachbarn, die einen gemeinsamen historischen Ursprung haben, sollen nach dem Willen von Stadtplanern nun zusammengeführt werden. In diesem Zusammenhang spielt das in den 1960ern gebaute Züblin-Parkhaus, das genau mitten drin steht, eine wichtige Rolle. Kann hier eine neue Mitte entstehen?

