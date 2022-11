Nach Heinz Winklers Tod Spitzenkoch aus Fellbach wird Nachfolger einer Kochlegende

Heinz Winkler war einer der ganz Großen seiner Zunft. Doch in der Nacht zum Samstag starb der Starkoch im Alter von 73 Jahren. Ein Spitzenkoch aus Fellbach tritt jetzt seine Nachfolge in Aschau am Chiemsee an. Aber wie kam es so schnell dazu?