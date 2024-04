Stürmer des VfB Stuttgart: Serhou Guirassy stellt Gomez-Rekord ein und macht den „Torero“

7 Serhou Guirassy mit dem „Torero“-Jubel nach dem 1:0-Treffer. Foto: IMAGO/osnapix/IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Der VfB Stuttgart gewinnt das Topspiel bei Borussia Dortmund mit 1:0. Den Siegtreffer erzielt mal wieder Serhou Guirassy. Ein besonderes Tor für den Stürmer der Schwaben.











„Der VfB hat in dieser Saison einen Topstürmer, der BVB eben nicht. Und das hat heute den Unterschied gemacht“, lautete das Fazit von Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss nach dem Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart am Samstagabend im Signal Iduna Park. Serhou Guirassy stach mal wieder zu – in gekonnt eiskalter Manier versenkte er einen für diese Saison so typischen VfB-Angriff im Gehäuse des BVB. Ein besonderer Treffer für den Nationalspieler Guineas.

Sein 1:0-Siegtreffer war zugleich das 24. Saisontor. Damit stellte er den Stuttgarter Tor-Rekord von Mario Gomez aus der Saison 2008/09 ein. Und dies würdigte der Stürmer mit einem „Torero“-Jubel, für den einst sein Torjäger-Vorgänger Gomez nur allzu gut bekannt war.

Und Guirassy sorgte am Abend für eine weitere Bestmarke. In dieser Saison erzielte der 28-Jährige bereits zum neunten Mal das 1:0 für den VfB. Das hat beim Verein mit dem Brustring noch keiner vor ihm geschafft.