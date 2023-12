Studium in Nürtingen

1 Berndt Paul studiert an der HfWU im Studiengang Zukunftsökonomie Foto: privat

Berndt Paul studiert an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen im Bachelor-Studiengang Zukunftsökonomie, bewältigt zusammen mit seinen Mitstudierenden das Studienprogramm und hat gerade an der Hochschule ein Photovoltaik-Projekt angestoßen. Nichts Besonderes? Vor Kurzem hat der Student seinen 80. Geburtstag begangen.