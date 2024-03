Strohballenbrand in Neckartenzlingen: Schwere Löscharbeiten – Polizei geht von Brandstiftung aus

Strohballenbrand in Neckartenzlingen

1 Beim Brand der 500 Strohballen geht das Polizeipräsidium Reutlingen von Brandstiftung aus. Foto: SDMG/Kohls

500 Strohballen haben in der Nacht zum Sonntag beim Hofgut und Golfplatz Hammetweil gebrannt. 110 Rettungskräfte waren bei dem Großbrand im Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.











Die Löscharbeiten beim Hofgut und dem Golfplatz Hammetweil bei Neckartenzlingen haben noch bis in die frühen Morgenstunden des Montags angedauert. 500 Strohballen hatten dort lichterloh gebrannt. „Obwohl der Brand am Sonntag gegen 17 Uhr unter Kontrolle war, sind wir in der Nacht zum Montag noch ausgerückt, um kleinere Brandherde zu löschen“, sagt Ralf Bader, der Stadtkommandant der Feuerwehr Nürtingen und stellvertretender Kreisbrandmeister.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. „Derzeit liegen keine neuen Erkenntnisse vor“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen. An der Brandstelle werden Spuren gesichert und ausgewertet. Der Brandort lag unweit der B 297 zwischen Neckartenzlingen und Reutlingen-Mittelstadt.

Große Mengen an Löschwasser aus dem Neckar

Damit sich nicht doch ein unentdeckter Brandherd entzündet, kontrollierte die Polizei das Gelände in der Nacht zum Montag regelmäßig. Mit 110 Einsatzkräften und 19 Fahrzeugen von Feuerwehr, Polizei und Technischem Hilfswerk ließ sich der Brand am Waldrand gut eindämmen. „Die große Herausforderung war es, Löschwasser vom Neckar hochzupumpen“, sagt Bader. Dazu haben die Feuerwehrleute zwei 1000 Meter lange Leitungen gelegt, um die 150 Meter Höhenunterschied zu überwinden.

Später wurde das Wasser aus einem Teich gepumpt. Da das „unwegsame Gelände“ schwer zu erreichen sei, forderten die Feuerwehrleute Unterstützung des Technischen Hilfswerks an. Mit Radladern und Baggern aus Kirchheim und aus Pforzheim wurde das Gelände nach Baders Worten gesichert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0 70 22 / 9 22 40.