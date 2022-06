Bombensprengung an der A8 bei Günzburg Autobahn und Freizeitpark müssen gesperrt werden

Am Mittwochvormittag ist eine Fliegerbombe in einem Gewerbegebiet neben dem Legoland bei Günzburg gefunden worden. Zur Sprengung der Bombe muss der Freizeitpark sowie die A8 am Donnerstag gesperrt werden.