Streiterei in Filderstadt Weinflasche am Kopf zerschlagen

In Filderstadt hat es am Freitagnachmittag einen heftigen Streit zwischen einem 60-jährigen und 29-jährigen Mann gegeben. Dabei zerschlug der 60-Jährige eine volle Weinflasche am Kopf des 29-Jährigen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.