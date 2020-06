14 Susanne Eisenmann und Winfried Kretschmann versuchen, den Weg für eine neue Corona-Verordnung zu ebnen. Foto: Staatsministerium Baden-Württemberg

Ein Treffen von Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) und CDU-Spitzenkandidatin Eisenmann soll letzte Konflikte zur erneuerten Corona-Verordnung beseitigen. Die Kultusministerin fordert: Die Vereinfachung der Regelungen muss am Dienstag ins Kabinett.

Stuttgart - Die CDU-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Susanne Eisenmann, strebt mit Macht eine Vereinfachung der teils verwirrenden Corona-Regelungen an. „Das Ziel ist, die Vorgaben klarer, verständlicher sowie stringenter zu gestalten und Widersprüche aufzulösen“, sagte die Kultusministerin unserer Zeitung, „die Menschen müssen wieder nachvollziehen können, was verboten und was erlaubt ist.“ Der neue Entwurf der Corona-Verordnung bilde dafür die Basis.