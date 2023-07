1 Die alte Schleyer-Brücke ist längst abgerissen, bald werden auch die Hinweisschilder verschwinden. Foto: Roberto Bulgrin

Der Namensstreit um die Esslinger Schleyer-Brücke ist entschieden – der neue Neckarüberweg heißt Mettinger Brücke. Der Gemeinderat hat engagiert und reflektiert diskutiert. Unser Redakteur Alexander Maier findet, dass die Argumente nicht nur für die Schleyer-Brücke gelten.















Man kann sich streiten, ob eine Neckarbrücke den Namen von Hanns Martin Schleyer tragen soll – oder nicht. Er war in der NS-Zeit SS-Untersturmführer und machte in der Wirtschaftsverwaltung des Protektorats Böhmen und Mähren Karriere. Und auch wenn er nicht zu den Haupttätern gehörte, so hat er vom damaligen System zumindest profitiert. Das qualifiziert ihn sicher nicht als Namenspatron. Doch er zählte später auch zur bundesrepublikanischen Wirtschaftselite, war über das Mettinger Daimler-Werk mit Esslingen verbunden und war 1977 Opfer des Terrors der Roten Armee Fraktion. Das hat den damaligen Gemeinderat bewogen, die Brücke nach Schleyer zu benennen.