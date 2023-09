Streit in Nürtingen

1 Ersten Erkenntnissen zufolge wurden vier Personen verletzt. Foto: 7aktuell.de/7aktuell.de

Am Dienstagabend wurden in Nürtingen (Kreis Esslingen) vier Personen durch eine Auseinandersetzung verletzt. Zwei davon hatten versucht, einzugreifen.















Bei einer Auseinandersetzung in Nürtingen im Kreis Esslingen sind am Dienstagabend vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein zunächst verbaler Streit in Handgreiflichkeiten ausgeufert.

Demnach waren ein 28-Jähriger und ein 35-Jähriger in der Schlosserstraße aneinander geraten und dann auf einander los gegangen. Zwei weitere Männer versuchten einzugreifen und wurden ebenfalls leicht verletzt. Alle vier wurden mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem musste der 28-Jährige über Nacht in Gewahrsam bleiben. Die Ermittlungen laufen noch.