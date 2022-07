Familienvater in Bus angegriffen

Streit in Kirchheim/Teck

1 Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Kirchheim unter Teck melden. Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Ein 35 Jahre alter Mann hat am Samstag in einem Bus der Linie 161 in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) Jugendliche dazu aufgefordert, ihre Füße von den Sitzplätzen zu nehmen. Daraufhin wurde er von ihnen attackiert.















Link kopiert

Gegen vier noch unbekannte Jugendliche ermittelt das Polizeirevier Kirchheim unter Teck. Sie sollen am Samstagabend, gegen 18.40 Uhr, einen 35-jährigen Mann im Bus der Linie 161 in der Eichendorffstraße in Kirchheim unter Teck angriffen haben.

Jugendliche schlagen und treten

Laut Polizeiangaben forderte der 35-Jährige die Jugendlichen zunächst auf, ihre Füße von den Sitzen zu nehmen und so Plätze für seine Frau und seine achtjährige Tochter frei zu machen. Daraufhin gerieten die Beteiligten offenbar in Streit. Die derzeit noch unbekannten Jugendlichen bedrohten den Geschädigten daraufhin und attackierten ihn mit Schlägen und Tritten.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kirchheim unter Teck unter der Rufnummer 07021/501-0 zu melden