Nach einem unbekannten Mann sucht die Polizei in Filderstadt (Kreis Esslingen). Er soll einen 54-Jährigen in der Nacht zum Samstag in Filderstadt-Bernhausen geschlagen haben. Dem Bericht zufolge war es am Freitag kurz vor 23 Uhr am Dr.-Peter-Bümlein-Platz zu einem verbalen Streit zwischen einer Frau und dem Unbekannten gekommen. In diesem Zusammenhang sei der 54-Jährige der Frau zur Hilfe gekommen.

Helfer mehrfach ins Gesicht geschlagen

Der Gesuchte soll dem Helfer unmittelbar mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 54-Jährige musste laut Polizei vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief ohne Erfolg. Er wird als männlich, 1,80 Meter groß und mit Glatze beschrieben. Zur Tatzeit soll er ein graues Hemd sowie eine dunkelgrüne Hose getragen haben. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Telefon 0711/70913 nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Täter geben können.