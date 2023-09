Streit in Esslingen

1 Nach dem Vorfall ermittelt die Polizei. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Am Sonntagabend wurde in Esslingen ein 18-Jähriger bei einer Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Personen verletzt. Er musste in eine Krankenhaus gebracht werden.











Nach einem Streit zwischen vier Männern in Esslingen am Sonntagabend musste ein 18-Jähriger mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Wie die Polizei berichtet, war ein zunächst verbaler Streit handgreiflich geworden.

Den Angaben zufolge geriet der 18-Jährige gegen 22.35 Uhr auf einem Schulgelände in der Barbarossastraße mit einem 19-Jährigen und dessen zwei noch unbekannten Begleitern aneinander. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar, die Polizei ermittelt.