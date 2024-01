Streit in Baltmannsweiler: Anwohner melden Schüsse – Polizei kann schnell entwarnen

1 Die Polizei nahm einen Bewohner vorübergehend fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In einem Mehrfamilienhaus in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Streit. Weil Schüsse gemeldet worden waren, rückte die Polizei mit Schutzausrüstung aus, bei einer Durchsuchung wurde aber keine Waffe gefunden.











Kurz nach 5 Uhr rückte am Mittwoch die Polizei in Schutzausrüstung in ein Gewerbegebiet am Ortsrand von Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) aus. Grund war laut Angaben der Polizei, dass ein Streit gemeldet wurde, bei dem auch Schüsse zu hören gewesen seien. Die Polizei konnte aber schnell Entwarnung geben.

Demnach fanden die Beamten bei einer Durchsuchung der Räume keinerlei Hinweise auf abgegebene Schüsse. Zudem wurde bei dem Streit niemand verletzt. Ein Bewohner des Hauses wurde zwischenzeitlich festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen.