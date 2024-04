Streit im Wernauer Sport: Wie hoch ist ein „angemessener“ Betrag?

1 Allzu oft werden die Tore im Wernauer Stadion zurzeit nicht genutzt. Foto: Horst Rudel

Die Nutzungsentschädigung, die die Wernauer Sportfreunde vom TSV für Jugendtrainingsabende im Stadion haben wollten, ist dem Gemeinderat zu hoch. Die Diskussion geht weiter.











Ging es in der jüngeren Vergangenheit um sportliche Themen, herrschte im Wernauer Gemeinderat nur selten Grund zur Freude. Meist musste das Gremium, um im Bild zu bleiben, mehrere Runden drehen, bevor es am Ende dann doch kein zufriedenstellendes Ergebnis gab. Erinnert sei an die geplatzte Vereinsfusion, was das Aus für einen Sportpark im Neckartal bedeutete.