1 Im Fernverkehr der Bahn könnte es aufgrund eines Streiks bald zu Verzögerungen kommen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Wenn die Bahn im Tarifkonflikt nicht einlenkt, müssen sich Zugreisende auf lange Streiks einstellen. Die Forderungen der Gewerkschaft sind nicht überzogen, meint Thomas Wüpper.

Berlin - In Deutschland wird selten gestreikt – auch bei der Deutschen Bahn AG. Dass die Lokführer beim größten Staatskonzern zuletzt in den Arbeitskampf gingen, liegt sechs Jahre zurück. Jetzt ist es wieder so weit: An diesem Dienstag wird die Gewerkschaft GDL verlauten lassen, dass wohl mehr als 90 Prozent ihrer Mitglieder für Streik gestimmt haben.