8 Die Weindorf-Wirte präsentieren sich auf der Bühne des Alten Schlosses. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

So voll war’s beim Auftakt des Stuttgarter Weindorfs vor einem Jahr nicht, jubelt die Cheforganisatorin Bärbel Mohrmann. Tolle Stimmung, viele zufriedene Gesichter, gut gefüllte Lauben. Unser Streifzug am ersten Abend.















Link kopiert

Dass die Volksfestwirtin Sonja Renz vor 13 Jahren den Schulrektor Konstantin Merz geheiratet hat, war nicht nur gut für ihre Liebe. Auch zu beruflichen Werbezwecken hat sich’s gelohnt. Die vielseitig engagierte Gastronomin heißt seitdem Sonja Merz – ihr neuer Namen reimt sich auf Herz.

Das Herz, Symbol der Liebe, ist zu ihrem ständigen Begleiter geworden. Auf dem Wasen führt sie ein „Zelt mit Herz“ – und auf dem 47. Weindorf, auf dem sie mit ihrer Tochter Katharina Renz Premiere als Wirtin feiert, serviert sie Maultaschen in Herzform.

Maultaschen in Herzform aus dem Kupferkessel

In einer regionalen Metzgerei werden die schwäbischen Teigtaschen ausgestochen und in einem kupfernen 300-Liter-Kessel vor Ort in der Laube erhitzt. Der Platz der Merz-Herz-Laube auf dem Schillerplatz am Zugang von der Planie mag nicht einfach sein, doch bereits am ersten Abend hat die Volksfestwirtin als neue Weindorfwirtin – da wie dort trägt sie Dirndl – eine volle Holzhütte.

Bei der lockeren Atmosphäre eines schönen Festes können berufliche Beziehungen vertieft werden. Die Südwest Media Network GmbH aus dem Pressehaus bittet zum Vernetzen und Austausch Geschäftspartnerinnen und -partner zu Sonja Merz. Dabei sind: Kabarettist Christoph Sonntag, Wasenwirtin Nina Renoldi, Gunnar Severin (Audi), Markus Heilig (Bethmann-Bank), Sänger Almklausi, Impresario Michael Russ, StZ-Chefredakteur Joachim Dorfs und Herbert Dachs, Geschäftsführer der Medienholding Süd.

1000 Gäste versammeln sich im Hof des Alten Schlosses, wo OB Frank Nopper bei der Eröffnungsfeier als Redner nach Innenminister Thomas Strobl einen Witz streichen muss – genau dasselbe Heuss-Zitat hat der CDU-Landesvorsitzende bereits gebracht. Der Rathauschef blickt dafür ins „schwäbische Paradies“, in dem Champagner nichts verloren habe. Auffallend oft hört man am ersten Weindorfabend, dass der heimische Winzersekt so gut und so prickelnd sei wie das französische Edelgetränk. Bei Champagner aber ist die Gewinnspanne viel größer, weshalb in den vergangenen Jahren in manchen Lauben das Verbot missachtet wurde.

Nun drohen Geldstrafen. Die hitzige Debatte darüber spielt in Wahrheit Geld ein. Als sei’s ein raffinierter Marketingtrick hat der unerwünschte Champagner das Weindorf zum Stadtgespräch gemacht. PR-Profis schwärmen davon. Und Bärbel Mohrmann, die Cheforganisatorin, schwärmt, dass es am ersten Abend viel voller ist als vor einem Jahr, dass alle Wirte begeistert seien.

Stuttgart ist halt doch ein Dorf, zeigt sich hier, ein Weindorf, auf dem sich viele kennen. Wer umherläuft, muss immer wieder stoppen – man stößt auf Bekannte, Kollegen, Nachbarn, auf Leute, über die man sich freut oder auf solche, die man nicht treffen wollte.

Was beim Streifzug auffällt: Das Weindorf bewegt sich zwischen Tradition und Zukunft – und die Preise zwischen Okay und Unverschämt. Der Wurstsalat etwa kostet zwischen zehn und 20 Euro.

Wie sich das Weindorf verjüngt, zeigt sich vor allem auf dem Marktplatz

Wie sich das Weindorf verjüngt, zeigt sich auf dem Marktplatz, wo zur späten Stunde mehr Party ist als auf dem Schillerplatz. Die modernen Konzepte etwa von Zullo, Fritzle, von der Linde und dem Bären locken junge Menschen an, die sich nicht als „Viertelesschlotzer“ wie ihre Väter und Großväter sehen. Sie erwarten vom Wein, dass er unkompliziert ist, ebenso wollen sie das Zusammensein genießen. Zu einem Hotspot hat sich die Stadtlaube auf dem Marktplatz im zweiten Jahr entwickelt. Weil es so viele Reservierungen gab, hat man die Tische noch enger zusammengerückt als vor einem Jahr. „Kuschliger“ sei’s nun, heißt es dort.

Alle Wirte, mit denen wir sprechen, sind mit dem Start sehr zufrieden

Bei Wirt Michael Wilhelmer gehen vor allem die Kutteln, sein Kollege Maximilian Trautwein berichtet, in seiner Laube werde der Rostbraten zubereitet wie in der Linde. Kevin Schmieg freut sich, dass etliche VfB-Spieler bei ihm reservieren. Christian List vom Roten Hirsch sagt, den Trend des jungen Publikums in Richtung Rathaus beobachte er auch. Früher sei der Schillerplatz das Zentrum gewesen. Alle Wirte, mit denen wir sprechen, sind äußerst zufrieden mit dem Start und berichten von guten Reservierungen. Trotzdem halte man immer auch Tische frei für Spontanbesuche.

VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle und VfB-Präsident Claus Vogt kündigen an, die Laube der Vereinsstiftung sei noch nicht alles. Der VfB wolle nach dem CSD in der Stadtgesellschaft „noch mehr Präsenz“ zeigen, auch auf dem Volksfest und Weihnachtsmarkt. Wenn der Bundesligaverein bei all dem nur nicht den Fußball vergisst!

Wo die schönste Laube ist? Die, in der deine Freunde sind! Und der beste Wein? Der, den du mit tollen Leuten trinkst. Das Weindorf bietet dafür viele schöne Orte.