Raumfahrt Ärger mit Trägerraketen: Europas Raumfahrt in der Krise?

Die europäische Trägerrakete Ariane 6 fliegt mit großer Verspätung erst Ende des Jahres. Die kleinere Vega C erlitt bei ihrem ersten kommerziellen Flug eine Panne. Was heißt das für den europäischen Zugang zum All?