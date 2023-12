Streckensperrung in Stuttgart: Bahnverkehr bei Feuerbach für eine Stunde unterbrochen

1 Der S-Bahn-Verkehr in Stuttgart war am Dienstagmorgen in Stuttgart beeinträchtigt. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Am Dienstagmorgen ist es zu massiven Beeinträchtigungen beim Bahnverkehr in Stuttgart gekommen. Verantwortlich war ein Vorfall am Bahnhof Feuerbach. Die Hintergründe sind noch unklar.











Link kopiert

Die S-Bahn-Strecke am Feuerbacher Bahnhof musste am Dienstagmorgen für mehr als eine Stunde gesperrt werden, was zu massiven Einschränkungen im morgendlichen Bahnverkehr führte. Nach Angaben der Bahn auf X, ehemals Twitter, war ein Notarzteinsatz am Gleis dafür verantwortlich. Betroffen waren demnach die Linien S4, S5, S6 und S60, bei denen es zu Fahrplanabweichungen kam.

Auf Nachfrage bestätigte die Polizei den Einsatz, eine Sprecherin teilte mit, dass um 8.41 Uhr ein Notruf eingegangen sei und dass ein Zug bremsen musste. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Ereignisse dauerten an.

Die Sperrung konnte gegen 9.45 Uhr aufgehoben werden. Die Bahn wies via X allerdings darauf hin, dass es noch zu Folgeabweichungen kommen könne.