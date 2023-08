10 Serien, die Sie jetzt bei Netflix und Co. nicht verpassen sollten

34 Einige unserer Serientipps: „The Lost Flowers of Alice Hart“, „One Piece“, „Normal People“, „The Bear“ oder „Bad Behaviour“ (von links oben im Uhrzeigersinn) Foto: Amazon, Netflix, ZDF neo, Disney+, Sky

Manga-Piraten, Reality-TV-Zombies, die Aliens von nebenan – und Sigourney Weaver: unsere Serienempfehlungen im August.















Was bringt der August? Wir stellen die zehn interessantesten TV-Serien vor, die in diesem Monat bei Netflix, Amazon Prime, Apple TV+, Disney+ und Co. starten.

1. The Lost Flowers of Alice Hart

June Hart (Sigourney Weaver) bringt in ihren Gewächshäusern nicht nur Blumen zum Blühen, sondern beschäftigt und hilft dort auch Frauen, die nach Schicksalsschlägen zurück ins Leben finden wollen. Zu ihnen zählt irgendwann auch Junes Enkeltochter Alice, die hier Zuflucht findet, nachdem ihr Elternhaus in Flammen aufgegangen ist. Das zartbittere Familiendrama beruht auf Holly Ringlands Bestseller „Die verlorenen Blumen der Alice Hart“. Amazon, 4. August

2. Normal People & Conversations with Friends

ZDF Neo widmet der großartigen irischen Autorin Sally Rooney ein Double Feature: Ab 4. August ist die Serie „Normal People“ als Free-TV-Premiere zu sehen, am 6. August startet dann noch „Conversations with Friends“ als Deutschlandpremiere. Den beiden Miniserien gelingt es, den lakonisch-nüchternen Stil Rooneys in Bilder zu übersetzen – vor allem „Normal People“mit Daisy Edgar-Jones und Paul Mescal ist ein Ereignis. ZDF Neo, 4. und 6. August

3. Only Murders in the Building

Bühne frei: Das unwahrscheinlichste aller Serien-Dream-Teams ist zurück. In der dritten Staffel von „Only Murders in the Building“ verschlägt es Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez hinter die Kulissen einer Broadway-Show, bei deren Premiere der Star des Stücks (Paul Rudd) auf der Bühne tot umfällt. Die kuriose, mehrfach für Emmys nominierte True-Crime-Persiflage borgt sich diesmal auch ein paar Ideen von Agatha Christie. Und Meryl Streep ist eine der Verdächtigen. Disney+, 8. August

4. Zombieverse

„Squid Game“ trifft auf „The Walking Dead“: Nachdem in Südkoreas Hauptstadt Seoul eine Zombieseuche ausgebrochen ist, müssen die Teilnehmer einer Reality-TV-Dating-Show immer neue Aufgaben bestehen, um zu gewinnen – und zu überleben. Seit „Squid Game“ vor zwei Jahren zum internationalen Hit wurde, investiert Netflix vermehrt in Content aus Südkorea – und Serien wie diese sind die Folge davon. Netflix, 8. August

5. Strange Planet

Wer auf der Suche nach einem bizarren Planeten ist, auf dem seltsame Kreaturen ihr Leben mit absurden Ritualen vergeuden, muss nicht in die unendlichen Weiten des Weltalls reisen: Der US-Illustrator Nathan W. Pyle erzählt in seinen aberwitzigen Comics, die auf Deutsch unter dem Titel „Strange Planet: Das eigenartige Verhalten der Bewohner eines (nicht ganz so) fremden Planeten“ erschienen sind, von menschlich-allzumenschlichen Sonderbarkeiten – auch wenn seine Protagonisten wie Aliens aussehen. Jetzt spendiert uns Apple die Serie dazu. Apple TV+, 9. August

6. Painkiller

Die Zahl der Menschen in den USA, die an einer Überdosis Schmerzmittel sterben, ist ist den letzten Jahren drastisch gestiegen. Ausgehend von zwei „New Yorker“-Artikeln zu dem Thema, erzählt der Sechsteiler „Painkiller“ mit Matthew Broderick, Taylor Kitsch und Udzo Aduba davon, wie die Opioidkrise in den Vereinigten Staaten mit der Zulassung des Schmerzmittels Oxycontin begann, das 1996 auf den Markt kam. Netflix, 10. August

7. Bad Behaviour

Kabale und Liebe an einem Internat im australischen Hinterland: Jana McKinnon („Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“) spielt Joanne, die dank eines Stipendiums auf die Eliteschule Silver Creek gehen darf und sich dort gegen Anfeindungen der Schultyrannin Portia (Markella Kavenagh aus „Die Ringe der Macht“) wehren muss. Das vierteilige Drama des australischen Streamingdienstes Stan feierte im Februar mit viel Applaus seine Weltpremiere bei der Berlinale. Sky, 11. August

8. The Bear

Die Story von Carmy Berzatto, dem Starkoch, der in Chicago den Sandwich-Shop seines toten Bruders übernimmt, war 2022 der Serienüberraschungshit der Saison: Nun geht das hypernervöse Küchenkammerspiel voller Menschen am Rande des Nervenzusammenbruchs in die zweite Staffel: Carmy (Jeremy Allen White) und Sydney (Ayo Edebiri) wollen den Laden in ein Sternerestaurant verwandeln, haben aber nur drei Monate Zeit dafür. Disney+, 16. August

9. Shelter

Erwachsenwerden ist nichts für Weicheier: Mickeys Vater ist tot, seine Mutter in einer Entzugsklinik, seine Tante nervt, das Mädchen, das für ihn der einzige Lichtblick an der neuen High School war, verschwindet plötzlich – und auch sonst muss sich der 15-Jährige mit vielen mysteriösen Dingen herumschlagen. Die Thrillerserie „Shelter“ basiert auf dem gleichnamigen ersten Band der „Mickey Bolitar“-Jugendbuchtrilogie Harlan Cobens, für die sich Amazon Prime die Rechte gesichert hat. Amazon, 18. August

10. One Piece

Monkey D. Ruffy, der seinen Körper gummiartig verbiegen kann, durchquert mit seinen Strohhutpiraten auf der Suche nach einem sagenhaften Schatz die Ozeane einer fantastischen Welt. Realverfilmung von Eiichirō Odas Mangaserie „One Piece“, von der seit 1997 über 460 Millionen Exemplare verkauft wurden. Netflix, 31. August