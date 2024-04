Straßensperrung in Stuttgart: Lkw verliert Klärschlamm auf der Fahrt

Straßensperrung in Stuttgart

5 Klärschlamm auf der Straße: Die Polizei sperrte am Montag die Aldinger Straße in Stuttgart-Hofen. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Die Polizei hat am Montagnachmittag eine Straße in Stuttgart-Hofen gesperrt, nachdem Klärschlamm von einem Baustellenfahrzeug auf die Straße geflossen war.











Ein stinkender Schlammhaufen hat am Montagnachmittag für eine mehrstündige Straßensperrung in Stuttgart-Hofen gesorgt. Ein Lkw hatte laut Polizei auf einer Brücke seine Ladung verloren, bei der es sich offenbar um Klärschlamm handelte. Ersten Angaben zufolge handelte es sich wohl um einen technischen Defekt am Lkw.

Gegen 15.30 Uhr war die Meldung bei der Polizei eingegangen, dass ein schwarzer Schlammhaufen die Aldinger Straße rund um die Hofener Brücke blockiert. Daraufhin rückten die Beamten aus und sperrten die Straße von Mühlhausen in Richtung Hofen. Linienbusse wurden umgeleitet, die Stadtbahnen hingegen waren nicht von der Sperrung betroffen. Ein Sachschaden ist nach Angaben der Polizei nicht entstanden. Auch eine Gefahr für die Bevölkerung sei von dem Klärschlamm nicht ausgegangen.

„Der große Schlammhaufen ist abgetragen“, teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion gegen 18 Uhr mit. Kurz darauf wurden auch die groben Reste von einer Kehrmaschine beseitigt und die Straße wieder freigegeben. Mitarbeiter der Stadt waren bereits am Nachmittag mit einer Kehrmaschine ausgerückt und hatten zudem den schwarzen Schlamm mit Schaufeln in Mülltonnen gewuchtet.