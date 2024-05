Straßensperrung in Filderstadt: Pedelec-Fahrer nach Unfall verletzt

1 Zur Unfallaufnahme wird die Hofwiesenstraße kurzzeitig voll gesperrt. Foto: picture alliance/dpa/Lino Mirgeler

Am Mittwoch übersieht ein Autofahrer in Filderstadt (Kreis Esslingen) offenbar einen Pedelec-Fahrer, der auf einem markierten Überweg die Straße queren will. Durch den Unfall wird der Pedelec-Fahrer leicht verletzt.











Link kopiert

Am Mittwoch hat sich gegen 15.40 Uhr auf der Hofwiesenstraße in Filderstadt ein Unfall zwischen einem Auto und einem Pedelec ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 34-jähriger Autofahrer dort in Richtung des Kreisverkehrs Hohenheimer Straße unterwegs. Vor dem Kreisverkehr habe er zunächst an der markierten Radfahrerfurt angehalten, um zwei Kinder mit ihren Fahrrädern die Straße überqueren zu lassen. Den von rechts aus Richtung Bernhausen heranfahrenden 48-jährigen Pedelec-Fahrer, der ebenfalls die Radfahrerfurt überqueren wollte, habe er jedoch übersehen, als er mit seinem Auto wieder angefahren sei.

Durch den Zusammenstoß mit dem Auto sei der Pedelec-Fahrer gestürzt und habe sich leicht verletzt, teilte die Polizei weiter mit. Den an den Fahrzeugen entstanden Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 2200 Euro. Die Hofwiesenstraße musste nach Angaben der Polizei zur Unfallaufnahme für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden, wobei es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam.